Рейс из Лондона в Петербург задержался почти на сутки

Причиной задержки стала техническая неисправность самолета.

Ночь с пятницы на субботу, 1 июня ознаменовалась большой задержкой авиарейса из Петербурга в Лондон. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на родственников пассажиров рейса FV 6620.

Туристы уже заняли места на борту и готовились вылететь в восьмом часу вечера. Ожидание вылета самолета значительно затянулось, сначала оно составило час. Затем пассажиров отвезли в зону ожидания и рассказали, что устраняется техническая неполадка. Теперь рейс в Северную столицу планировался во втором часу ночи, но к утру 1 июня стало известно, что в Пулково самолет ожидают в 16:10.

Фото: Pixabay, табло аэропорта "Пулково"