Водитель "Мерседеса" обстрелял грузовик на съезде с КАД на Шафировский проспект

Полиция проводит проверку.

Днем 3-го декабря неизвестный на "Мерседесе" обстрелял грузовик на КАД, сообщил "78.ru" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на съезде с КАД на Шафировский проспект. Водитель иномарки стрелял по колесам "Volvo". После этого правоохранители ввели в городе план "Перехват".

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Piter.TV рассказывал о перестрелке на Казанской улице. Во время внезапной ссоры мужчина 1985-го года рождения выстрелил из травматического пистолета в охранника заведения, после чего попытался скрыться, но его избили неизвестные. Возбуждено уголовное дело.

Фото: "Дорожный инспектор" / VK