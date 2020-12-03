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Водитель "Мерседеса" обстрелял грузовик на съезде с КАД на Шафировский проспект
Сегодня, 16:03
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nadezhda_sib

Водитель "Мерседеса" обстрелял грузовик на съезде с КАД на Шафировский проспект

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Полиция проводит проверку.

Днем 3-го декабря неизвестный на "Мерседесе" обстрелял грузовик на КАД, сообщил "78.ru" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на съезде с КАД на Шафировский проспект. Водитель иномарки стрелял по колесам "Volvo". После этого правоохранители ввели в городе план "Перехват".

Информация о пострадавших уточняется. 

Ранее Piter.TV рассказывал о перестрелке на Казанской улице. Во время внезапной ссоры мужчина 1985-го года рождения выстрелил из травматического пистолета в охранника заведения, после чего попытался скрыться, но его избили неизвестные. Возбуждено уголовное дело. 

Фото: "Дорожный инспектор" / VK 

Теги: кад, план перехват, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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