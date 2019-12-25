Водителя Mazda осудили на два года за пьяную езду с последствиями

В ДТП по вине лихача пострадало два человека.

Колпинский районный суд Петербурга огласил приговор Павлу Кадацкому, обвиненному в нетрезвой и опасной езде, повлекшей тяжкий вред для нескольких участников ДТП. Об этом 5 марта сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

В мае минувшего года Кадацкий ехал на своей "Мазде", предварительно употребив алкоголь и наркотики, по Петрозаводскому шоссе. У дома №50 водитель разогнался до 90 км/ч и выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу Гранту". В результате удара водитель и пассажир отечественной машины сильно пострадали: с тяжелыми травмами их госпитализировали.

В суде лихач раскаялся и признал вину, потерпевшие не стали настаивать на строгом наказании. Суд приговорил Кадацкого к двум годам условно и лишил автомобильных прав на два года.

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