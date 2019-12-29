Петербуржца осудят за убийство пасынка арматурой

Тело, закопанное в лесу, нашли только спустя два года.

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение в отношении петербуржца, которого обвиняют в убийстве сына своей возлюбленной. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, между мужчиной и пасынком сразу не заладились отношения. Но первая серьёзная ссора между ними произошла в 2017 году, во время конфликта пасынок ударил по лицу отчима.

Мужчина решил отомстить, зашел в комнату пасынка, ударил по голове арматурой и потом задушил хомутом для проводов. Тело он закопал в лесу и найти его смогли лишь через два года после трагедии.

В ходе предварительного следствия мужчина объяснил свой поступок копившимися долгое время обидами на потерпевшего. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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