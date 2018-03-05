Видео: водитель "Газели" чуть не словил в лобовое стекло таз из мусоровоза

Водителю "Газели" повезло с "летающим" тазом.

Сегодня днём, 5 марта, на внешнем кольце КАД перед съездом на Парашютную улицу, мужчина 1974 года рождения, управляя "Газелью", попал в неприятную ситуацию.

По ходу движения, из кузова, впереди движущегося мусоровоза, вылетел жестяной таз, который, по счастливой случайности, не попал в автомобиль автора видеозаписи.

Вылетающие тазы с мусоровозов. Хочу обратиться к водителям мусоровозов. Пожалуйста, накрывайте мусор сеткой. Помимо бумажек и пакетов вылетает мусор потяжелее. Видео порезал, так как в рацию все сказал, что о нем думал. P.S. В начале видео видно, что "шевроле" мог поймать этот таз. Подпись Романа к видеозаписи

Роману удалось избежать попадания таза в автомобиль, однако по характерному звуку на видео слышно, что "летающий мусор" зацепился за дно машины. Роману ещё некоторое время пришлось ехать с тазом. Он руководствовался тем, что на данном участке дороги машину останавливать нельзя. Он доехал до безопасного места и прибегнул к знаку аварийной остановки.

Комментаторы, которые пишут, почему дальше ехал, почему сзади ехал. Отвечаю. Остановить машину было негде. Искал место безопасной остановки, что бы кто-нибудь не прилетел. Да и не на легковой ехал, держал дистанцию и ехал со скоростью потока. Отвечает Роман на вопросы любопытных "автолюбителей" в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Видео: YouTube / Roman Petrov