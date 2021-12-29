Водитель "Форда" избил петербуржца молотком в Невском районе

В Невском районе водитель иномарки напал на жителя Петербурга. Инцидент произошел сегодня, 20 февраля. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор".
На улице Тельмана около дома № 32/1 в 15 часов дня водитель автомобиля "Форд" набросился на пешехода. Злоумышленник ударил горожанина молотком по голове, а затем скрылся с места преступления. Подробности инцидента уточняются.
Полицейские разыскивают неадекватного автомобилиста. Информация о состоянии здоровья пострадавшего уточняется.
Ранее на Piter.tv: за 12 часов врачи восстановили руку подростка, который неудачно взорвал петарду.
Фото: Piter.tv
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