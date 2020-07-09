Водитель "Ford” погиб по столкновении с деревом во Всеволожском районе

Мужчина съехал в кювет.

В среду, 8 июня, Во Всеволожском районе произошла смертельная авария. Водитель "Ford Focus" 34-х лет погиб не месте. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, ДТП произошло на 19-ом километре дороги "Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск". Автомобилист не справился с управлением и съехал в кювет, врезавшись в дерево. В результате столкновения им были получены травмы, несовместимые с жизнью.







Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что при столкновении ВАЗ с легковым автомобилем в Бокситогорском районе погибла женщина.

Фото: ВКонтакте / dorinspb