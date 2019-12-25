При столкновении ВАЗ с легковым автомобилем в Бокситогорском районе погибла женщина

В среду, 8 июля, в Бокситогорском районе произошло ДТП со смертельным исходом. В результате столкнонвения "Renault" и ВАЗ-21115 погибла пассажирка. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительным данным, авария произошло примерно в полдень на 248-ом километре трассы А-114. Известно, что машины двигались в одном направлении, а причиной трагедии стал выключенный подворотник ВАЗ.
Кроме того, с места происшествия были госпитализированы водитель и две пассажирки. Они получили травмы разной степени тяжести.
Ранее мы рассказали о том, что встреча "Renault" и фуры привела к смертельному ДТП в Кингисеппском районе.
Фото: Pixabay
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