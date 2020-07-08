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Встреча ”Renault” и фуры привела к смертельному ДТП в Кингисеппском районе

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Молодой пассажир ”легковушки" скончался на месте.

Вечером воскресенья, 5 июля, в Кингисеппском районе  произошло трагическое ДТП. В результате столкновения автомобиля "Renault Duster" и фуры с полуприцепом погиб юноша 19 лет, находившейся на пассажирском сидении легковой машины. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД. 
 


 



Авария произошла 126-ом км федеральной трассы "Нарва" на съезде, который был создан к Олимпиаде 1980 года. 

Погибший получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте.

Ранее мы рассказали о том, что в дорожной аварии в Ленобласти погиб 12-летний мальчик.

Фото и видео: ВКонтакте / id538916182

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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