Водитель Ford Focus насмерть сбил женщину на Южном полукольце

Всего после аварий в разных частях Петербурга и области за 2 января погибли три человека.

Вечером 2 января в разных частях Петербурга и Ленобласти произошли ДТП, в которых погибли пешеходы. Как сообщили в дорожной полиции, на 39-м километре Приморского шоссе автомобиль Toyota c 40-летним водителем за рулем сбил двух пешеходов, которым было порядка 25 лет на вид. Молодой человек и девушка погибли.

Авария также случилась на 26-м километре трассы "Южное полукольцо" в Ломоносовском районе Ленинградской области. Автомобиль Ford Focus с 34-летним водителем вне зоны пешеходного перехода сбил 30-летнюю девушку, которая погибла.

Обе аварии произошли в период с 21:15 до 21:20 часов 2 января. По факту происшествий проводится проверки.

Фото: pxhere.com