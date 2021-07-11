Вода бьет ключом на перекрёстке Энтузиастов и Индустриального проспектов

Вода разлилась на перекрестке и продолжает бить ключом из трещины между дорогой и тротуаром.

В воскресенье, 11 июля, произошел прорыв трубы на перекрестке Энтузиастов и Индустриального проспектов. Об это сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

Инцидент произошел днем, на кадрах видео можно наблюдать, как вода разлилась на перекрестке и продолжает бить ключом из трещины между дорогой и тротуаром. По словам очевидцев, вода холодная. Как рассказали в "Водоканале", на место происшествия уже выехала аварийная бригада, которая выяснит причину прорыва и принадлежность коммуникаций.

Ранее Piter.tv писал, что на Замшиной улице вновь прорвало трубу с холодной водой. По словам сотрудников, на территории произошло технологическое нарушение на магистрали диаметром 200 мм.

Фото и видео: Вконакте / ДТП и ЧП