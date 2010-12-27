Российская национальная библиотека начала переезд

Главная читальня города переезжает с Садовой улицы на Московский проспект.

Широко известная РНБ, Российская национальная библиотека, начала свой переезд из главного здания на улице Садовой в новое на Московском проспекте. Об этом пишут "Санкт-Петербургские ведомости" со ссылкой на гендиректора РНБ Александра Вершинина. В первую очередь сменят место "жительства" отделы комплектования и каталогизации, всего – более 300 человек персонала.

По словам Вершинина, в новом доме для библиотеки поменяли потолки, наладили лифтовое хозяйство и вентиляцию. Переезд не потребует остановки приема новых книг или ограничения доступа читателей. В какой-то мере, это даже удобно: новые книги приедут сразу в новое здание, ведь помещения на Московском проспекте использовались как хранилище. Несколько освободившихся комнат позволят правильно разместить фонды, каталоги и сотрудников, к тому же, облегчит грядущие ремонты в отделах редких книг и рукописей.

Много внимания уделят ремонту крыши площадью 5,5 тысяч кв. м. над зданием, пожарной системе, зданию РНБ на Фонтанке – отделению тоже нужен ремонт. В здании на Московском рассмотрят обновление кинозала и оборудование площадок для современных выставок и конференций, а также создание галереи Петра Великому к 2022 году, к 350-летию со дня его рождения.

Как отмечает Вершинин, сотрудники рассматривают задачу поднятия статуса и обозначения исторических приоритетов Российской национальной библиотеки, хозяйством которого заведует Российская государственная библиотека. Также руководство настроено привлекать больше молодежи к активному обмену творческим опытом и знакомствам.

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Фото: Piter.TV