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Во второй половине недели в Петербург придет потепление
Сегодня, 19:12
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Во второй половине недели в Петербург придет потепление

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Колесов отметил, что со второй половины недели антициклон установится над Петербургом и будет сухо и тепло.

Во второй половине недели петербуржцев ждет потепление. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале. 

В понедельник, 18 июля, в Петербурге будет прохладно: столбики термометров будет держаться в районе +18 градусов, во вторник будет теплее до +22 градусов. Местами ожидаются кратковременные дожди, а в ночь со вторника на среду – в большинстве районов. 

Колесов отметил, что со второй половины недели антициклон установится над Петербургом и будет сухо и тепло.

Ранее в Ленобласти 19 июля ожидаются кратковременные дожди и до +23 градусов. Ветер западный, северо-западный ночью 2-7 м/с, днём 6-11 м/с.

Фото: Piter.tv
 

Теги: июль, погода, потепление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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