Во вторник вечером пробки в Петербурге достигли 9 баллов

В Центральном районе города пробки отмечаются на Невском, Литейном и Суворовском проспектах, улице Некрасова, Дворцовой набережной, улице Правды.

Во вторник вечером, 22 февраля, в Петербурге пробки на дорогах оценивают в 8 баллов. Такие данные приводит сервис "Яндекс. Пробки". Ожидается, что заторы достигнут 9 баллов.

В Центральном районе города пробки отмечаются на Невском, Литейном и Суворовском проспектах, улице Некрасова, Дворцовой набережной, улице Правды.

Затруднительно будет проехать по шоссе Революции, Пискаревскому проспекту, Ириновскому и Индустриальному проспектам в Красногвардейском районе.

В Василеостровском районе автомобилисты стоят на набережной Макарова, Малом проспекте, 16-й и 17-й линиям.

В Петроградском районе автомобильные пробки по Большому и Малому проспектам, Большой Пушкарской улице и Чкаловскому проспекту.

Во Фрунзенском заторы на улице Салова и Витебском проспекте.

Добавим, что по прогнозам сервиса "Яндекс. Пробки", к 20 часам пробок будет меньше, а к 21 часу заторов на дорогах не будет.

Фото: Яндекс.Пробки