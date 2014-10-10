Во вторник вечером Петербург сковали 8-балльные пробки

В Центральном районе традиционно в багровый цвет окрасились Садовая и Миллионная улицы, Дворцовая и Воскресенская набережные, Невский, Лиговский, Литейный проспекты.

Вечером 14 июня из-за дождя в Петербурге собрались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

В Центральном районе традиционно в багровый цвет окрасились Садовая и Миллионная улицы, Дворцовая и Воскресенская набережные, Невский, Лиговский, Литейный проспекты.

В Петроградском районе заторы образовались на Пироговской набережной, Большом проспекте Петроградской стороны, Каменноостровском и Чкаловском проспектах, Большой Пушкарской и Боткинской улицах и по Малому проспекту.

В Адмиралтейском районе дорожные пробки есть на набережной Обводного канала, по Митрофаньевскому шоссе и Московскому проспекту.

Во Фрунзенском районе водители стоят в заторах на улице Салова, проспекте Славы и улице Благодатной. В Приморском районе автомобилисты едут на медленной скорости по Коломяжскому проспекту и проспекту Испытателей, а также по Гаккелевской улице.

Фото: piter.tv

