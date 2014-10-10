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Во вторник вечером Петербург сковали 8-балльные пробки
Сегодня, 21:35
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Во вторник вечером Петербург сковали 8-балльные пробки

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В Центральном районе традиционно в багровый цвет окрасились Садовая и Миллионная улицы, Дворцовая и Воскресенская набережные, Невский, Лиговский, Литейный проспекты. 

Вечером 14 июня из-за дождя в Петербурге собрались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

В Центральном районе традиционно в багровый цвет окрасились Садовая и Миллионная улицы, Дворцовая и Воскресенская набережные, Невский, Лиговский, Литейный проспекты. 

В Петроградском районе заторы образовались на Пироговской набережной, Большом проспекте Петроградской стороны, Каменноостровском и Чкаловском проспектах, Большой Пушкарской и Боткинской улицах и по Малому проспекту.

В Адмиралтейском районе дорожные пробки есть на набережной Обводного канала, по Митрофаньевскому шоссе и Московскому проспекту.

Во Фрунзенском районе водители стоят в заторах на улице Салова, проспекте Славы и улице Благодатной. В Приморском районе автомобилисты едут на медленной скорости по Коломяжскому проспекту и проспекту Испытателей, а также по Гаккелевской улице.

Фото: piter.tv
 

Теги: автомобили, дороги, заторы, пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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