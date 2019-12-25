Во вторник в Пулково отменили сразу 26 рейсов

Среди внутренних направлений были отменены рейсы в Казань, Москву, Магнитогорск, Томск, Анапу, Мурманск и Омск.

Во вторник, 4 августа, в петербургском аэропорту Пулково отменили сразу 26 рейсов. Такая информация отображается на онлайн-табло воздушной гавани.

Сегодня свои вылеты отменили "Уральские авиалинии", S7, "Россия", "Аэрофлот", "Северный ветер". Во вторник из Петербурга не отправятся самолеты в Шанхай, Париж, Ригу, Бургас, Шанхай и др.



Среди внутренних направлений были отменены рейсы в Казань, Москву, Магнитогорск, Томск, Анапу, Мурманск и Омск. Подробнее можно узнать на сайте Пулково. Всех пассажиров заранее оповещают об отмене рейсов, обычно, жалоб на этот счет в аэропорт не поступает.

В Пулково открылся пункт для сдачи платного теста на коронавирус.

Фото:Piter.TV