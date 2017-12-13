Со вторника в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения

Закроют проезд по Глинки, Заневскому и Ириновскому проспектам.

С 27 февраля в Санкт-Петербурге введут новые ограничения для движения автомобилей, сообщают в пресс-службе ГАТИ.

С завтрашнего дня и до 31 мая для движения закроют улицу Глинки на участке от Декабристов до Южного проезда Театральной площади.

В связи с работами по прокладке газопровода, до 19 апреля перекроют участок Заневского проспекта от Новочеркасского до Шаумяна. Также отмечается, что с 31 марта по 1 апреля закроют направление движения по Заневскому на отрезке от Новочеркасского к проспекту Шаумяна.

По Ириновскому проспекту нельзя будет проехать со 2 марта по 30 апреля. Перекроют участок от Бокситогорской улицы до моста через Охту.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что с 19 февраля в Санкт-Петербурге ограничат движение по Яхтенной улице.