На развязке КАД с Волхонским шоссе ночью закроют съезд

Дорогу закроют на 4 часа из-за ремонта покрытия.

В четверг ночью, 17 мая, для автомобилистов временно закроют съезд на транспортной развязке КАД на пересечении с продолжением улицы Пионерской (Волхонское шоссе). Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Съезд №2 на 83 км внутреннего кольца скоростной автодороги перекроют в связи с работами по восстановлению технических средств организации дорожного движения:

В период с 23:00 17 мая до 3:00 18 мая 2018 года будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербург в сторону юго-западного таможенного поста. Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На время проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтирована световая сигнализация.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что ремонт 8-й Советской блокирует выезд из дворов‍.