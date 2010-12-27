"А снег не знал и падал": 26 марта Петербург накроет мокрым снегом

Столбик термометра поднимется до +1..3 градусов.

В Петербурге продолжает идти мокрый снег. Так во вторник, 26 марта, в городе переменная облачность и снег. Об этом сообщает городской Гидрометцентр.

В ночь на 26 марта было -1..3 градуса, днем станет немного теплее, столбик термометра поднимется до +1..3 градусов. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться. В ближайшее время по ночам в Петербурге продолжатся заморозки.

Самая низкая температура в Петербурге 26 марта была зафиксирована в 1901 году, тогда столбик термометра опустился до минус 22 градусов, самым теплым этот день был в 1938 году – плюс 13 градусов.

Фото: Piter.TV

