Мокрый снег с дождем ожидаются в Петербурге во вторник

Температура воздуха в этот день поднимется до +1…+3 градусов.

Во вторник, 24 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Весь день в Северной столице будут идти мокрый снег с дождем. Об этом свидетельствуют данные специалистов ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Завтра столбики термометров в городе поднимутся до +1…+3 градусов. Ветер будет дуть с запада, северо-запада со скоростью 2-4 м/с. Атмосферное давление будет повышаться и к вечеру составит 756 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что в Петербурге в 3 раза выросло число вакансий для медиков и фармацевтов.

Фото: pixabay.com