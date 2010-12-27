В Петербурге продолжают идти мокрый снег и дождь

Столбик термометра поднимется до +3..5 градусов.

В Петербурге снова облачная погода с осадками и умеренным ветром. Об этом сообщает официальный портал Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем столбик термометра поднимется до +3..5 градусов. К вечеру опустится до нуля. Мокрый снег и дождь пройдут во второй половине дня. В первой половине дня возможна гололедица на дорогах. Ветер южный и юго-западный, скорость 4-9 метров в секунду.

Самая низкая температура в Петербурге 19 марта была зафиксирована в 1963 году, тогда столбик термометра опустился до минус 26 градусов, самым теплым этот день был в 1990 году – плюс 14 градусов.

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