Во вторник в Петербурге потеплеет до +12 градусов

Днем местами пройдет небольшой дождь.

Во вторник, 27 октября, в Петербурге будет облачная с прояснениями погода. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха грядущей ночью поднимется до +7…+9 градусов. Днем потеплеет до +10…+12 градусов. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть с юга со скоростью 4-5 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что в Петербурге в ближайшие две недели ожидается теплая погода без сильных дождей.

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