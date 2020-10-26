В Петербурге в ближайшие две недели ожидается теплая погода без сильных дождей

Осадки будут редкими, но только дожди, никакого снега.

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что в Петербурге сохранится теплая погода без сильных дождей. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По словам синоптика, тёплая погода сохранится всю неделю. Так, в понедельник и вторник столбик термометра будет показывать отметку в плюс 10-13 градусов. Однако в среду ожидается похолодание до плюс 5-8 градусов. В этот день над городом пройдет атмосферный фронт.

Колесов заявил, что холодов не стоит ожидать даже в начале ноября. В первые числа месяц в Северной столице будет до плюс 10 градусов. Осадки будут редкими, снега не предвидится.

Ранее мы сообщали о том, что неделя в Петербурге началась с нулевой статистики смертности от коронавируса.

Фото:pixabay