Неделя в Петербурге началась с нулевой статистики смертности от коронавируса

За минувшие сутки в Петербурге не выявили ни одной новой смерти от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
В целом по стране зафиксировали 219 новых летальных случаев. Больше всего человек за прошедшие 24 часа умерли в Москве – 62. Затем следуют Воронежская область (12), Ростовская область (11), Нижегородская область (10) и другие регионы РФ.
С начала пандемии болезнь унесла жизни 26 269 россиян. Из больниц по выздоровлению выписали 1 146 096 человек.
Ранее мы писали, что около 18 мобильных бригад проверят соблюдение масочного режима в транспорте Петербурга.
Фото: pixabay.com
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