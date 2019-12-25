Неделя в Петербурге началась с нулевой статистики смертности от коронавируса

В целом по России от коронавируса скончались еще 219 человек.

За минувшие сутки в Петербурге не выявили ни одной новой смерти от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по стране зафиксировали 219 новых летальных случаев. Больше всего человек за прошедшие 24 часа умерли в Москве – 62. Затем следуют Воронежская область (12), Ростовская область (11), Нижегородская область (10) и другие регионы РФ.

С начала пандемии болезнь унесла жизни 26 269 россиян. Из больниц по выздоровлению выписали 1 146 096 человек.

Ранее мы писали, что около 18 мобильных бригад проверят соблюдение масочного режима в транспорте Петербурга.

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