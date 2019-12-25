Во вторник в Петербурге будет облачно и скользко

Температура воздуха составит 0…-2 градусов.

Во вторник, 15 декабря, на метеорологические условия в Петербурге продолжит оказывать влияние малоактивный фронтальный раздел. Он сохранит преимущественно облачную погоду, местами пройдет слабый снег. В некоторых районах города возможно образование гололедицы. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня температурный фон будет близок к оттепельным значениям. Столбики термометров покажут 0…-2 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью 1-6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что гололедица и слабый снег ожидаются в Ленобласти 15 декабря.

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