Гололедица и слабый снег ожидаются в Ленобласти 15 декабря

Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах.

Жителей Ленобласти во вторник, 15 декабря, ожидает облачная с прояснениями погода, а также не обойдется без небольшого снега. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ветер во вторник будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Ночью столбики термометров опустились до -3..-8, днем немного потеплеет, до 0..-5.

Автомобилистов предупреждают о гололедице на дорогах.

Петербуржцев также предупредили о гололедице во вторник.

Фото: Piter.tv