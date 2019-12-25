Петербуржцев предупредили о гололедице во вторник

Температура воздуха составит 0…-2 градуса.

Во вторник, 15 декабря, в Петербурге ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Грядущей ночью местами может идти слабый снег. Температура воздуха составит -2…-4 градусов. Днем ожидается 0…-2 градуса. Местами возможна гололедица.

Ветер будет дуть с южных направлений со скоростью 2-3 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее петербуржцам пообещали потепление к Новому году.

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