Во вторник в Петербурге морозы сдадутся: потеплеет до минус 14

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды на 23 января.

На территории Санкт-Петербурга днем 22 января ожидается потепление. Температура воздуха прогреется до минус 14 градусов по Цельсию. Ночью воздух может прогреться еще больше: до минус 11. Однако, местным жителям все же следует теплее одеваться из-за мороза и прогнозируемых обильных осадков.

Также специалисты из Гидрометцентра по региону сообщают, что над Северной столицей ожидается переменная облачность. Ветер не принесет петербуржцам неудобств. Его порывы достигнут двух-трех метров в секунду. Влажность составит 88 процентов. Атмосферное давление останется в пределах нормы.

Фото: Piter.tv