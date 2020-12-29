Во вторник в Петербурге ожидается плюсовая температура

Пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Во вторник, 26 января, в Петербурге ожидается облачная погода. Днем пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0 до +2 градусов. Ветер подует с юго-востока, востока со скоростью 2-3 м/с. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем – понижаться.

Ранее мы писали, что Петербург 25 января повторил температурный рекорд 2002 года.

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