Петербург 25 января повторил температурный рекорд 2002 года

В 11 часов столбики термометров показали +4 градуса.

В понедельник, 25 января 2021 года, температура воздуха в Петербурге все-таки повторила исторический рекорд Татьяниного дня. В 11 часов столбики термометров показали 4 градуса выше нуля. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Стоит отметить, что так тепло в этот день было 19 лет назад – в 2002 году. Синоптик продолжает следить за ситуацией в Северной столице.

Ранее мы писали, что на окраине Петербурга в объектив фотографа попала стая синеглазых гусей.

Фото: pixabay.com