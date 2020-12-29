Петербург 25 января повторил температурный рекорд 2002 года

В понедельник, 25 января 2021 года, температура воздуха в Петербурге все-таки повторила исторический рекорд Татьяниного дня. В 11 часов столбики термометров показали 4 градуса выше нуля. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.
Стоит отметить, что так тепло в этот день было 19 лет назад – в 2002 году. Синоптик продолжает следить за ситуацией в Северной столице.
Ранее мы писали, что на окраине Петербурга в объектив фотографа попала стая синеглазых гусей.
Фото: pixabay.com
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