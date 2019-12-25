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Во вторник в Петербурге будет дождливо
Сегодня, 14:52
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Arinablinova

Во вторник в Петербурге будет дождливо

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Днем температура воздуха составит + 5-7 градусов.

В понедельник, 9 марта, в городе на Неве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы главного управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ночью осадков ждать не стоит, а вот днем велика вероятность попасть под дождь и "повоевать" с ветром, который течение дня разгонится до скорости 11 метров в секунду.

С утра температура воздуха начнет расти и днем составит + 5-7 градусов тепла. Атмосферное давление опустится до 754 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее мы писали, что на юг России пришло лето.

Фото: pexels 

Теги: вторник, март, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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