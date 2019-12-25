Во вторник в Петербурге будет плюсовая температура, без осадков

Ночью и утром на дорогах возможно образование гололедицы.

Во вторник, 23 марта, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах возможно образование гололедицы. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха предстоящей ночью опустится до -7…-9 градусов. Днем потеплеет до +1…+3. Ветер подует с запада, юго-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем мало меняться.

Ранее Петербургу спрогнозировали скорое наступление весны.

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