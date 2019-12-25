Во вторник в Ленобласть придет зимняя погода 

Столбик термометра опустится до -13.

Во вторник, 31 марта, в 47-ом регионе ожидается выпадение снега в западных регионах и резкое понижение температуры на всей территории. Об этом сообщило УГМС "Северо-Запад".

Ночью отметка термометра будет колебаться в диапазоне от -8 до -13 градусов, максимальное потепление днем составит +4 градуса.

Кроме того, синоптики обещают холодный северный ветер с порывами 2-7 м/с. На западе региона порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление будет незначительно понижаться.

Жителям региона, которые вынуждены выйти из дома в условиях самоизоляции, рекомендуется надевать непродуваемую одежду.

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Фото: Pixabay