На дорогах Ленобласти готовятся к снегопадам

В 47-ом регионе пройдут сильные осадки.

Дорожные службы Ленобласти начинают готовиться к наступлению зимней погоды. На борьбу с гололедицей и метелью, которые придут в регион 1 апреля, выделено 300 единиц специальной техники. Об этом сообщила пресс-служба областного дорожного комитета.

Дороги с плотным транспортным потоком, такие как Дорога Жизни и Колтушинское шоссе, засопят солевыми растворами.

Отметим, что синоптики предрекают резкое похолодание в регионе. Ожидается выпадение снега, слой которого достигнет семи сантиметров.

Ранее мы сообщали о том, что Дороги в Ленинградской области отремонтируют с использованием новой разработки.

Фото: Пресс-служба админстрации Ленинградской области