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На дорогах Ленобласти готовятся к снегопадам
Сегодня, 16:50
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На дорогах Ленобласти готовятся к снегопадам

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В 47-ом регионе пройдут сильные осадки.

 Дорожные службы Ленобласти начинают готовиться к наступлению зимней погоды. На борьбу с гололедицей и метелью, которые придут в регион 1 апреля, выделено 300 единиц специальной техники. Об этом сообщила пресс-служба областного дорожного комитета. 

Дороги с плотным транспортным потоком, такие как Дорога Жизни и Колтушинское шоссе, засопят солевыми растворами. 

Отметим, что синоптики предрекают резкое похолодание в регионе. Ожидается выпадение снега, слой которого достигнет семи сантиметров. 

Ранее мы сообщали о том, что Дороги в Ленинградской области отремонтируют с использованием новой разработки.

Фото: Пресс-служба админстрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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