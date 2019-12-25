Дороги в Ленинградской области отремонтируют с использованием новой разработки

Асфальт "Суперпейв" используют на нескольких участках областных трасс.

С 2020 года ремонт региональных трасс в Ленинградской области будет осуществляться с использованием высокотехнологичного асфальтного покрытия "Суперпейв". Об этом сообщил областной комитет по дорожному хозяйству.

Новая технология будет применяться в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Дорожники будут работать с асфальтом, подобранным с учетом погоды и насыщенности движения на трассе. Эти критерии и результаты особых испытаний помогут в выборе нужного вяжущего компонента.

Кроме того, в состав асфальтового покрытия по-прежнему будет входить битумная лента, которая выступает связующим звеном между основанием трассы и бордюрами, фундаментом и люками.

В этом году в 47-ом регионе пройдет несколько дорожных работ. Так, ремонтировать будут Дорогу жизни, Токсовское шоссе, участки Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск, Огоньки — Стрельцово — Толоконниково, Кемполово — Выра — Тосно — Шапки, Гатчина — Ополье и Жабино — Губаницы — Волосово.

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