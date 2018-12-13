В Петербурге пройдут кратковременные дожди

Столбик термометра поднимется до +15 градусов.

После жаркого солнечного понедельника в Петербург могут вернуться кратковременные дожди. Они могут пройти утром, днем осадков не ожидается. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра города.

Ветер – северный, его скорость составит до 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление меняться не будет. Столбик термометра поднимется до +15 градусов.

Самая низкая температура в Петербурге 14 мая была зафиксирована в 1899 году, тогда столбик термометра опустился до минус 3 градусов, самым теплым этот день был в 2018 году – плюс 29 градусов.

Фото Piter.TV