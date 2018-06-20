Во вторник в Петербурге ожидаются кратковременные дожди

Столбик термометра поднимется только до +9 градусов.

В Петербурге продолжается совсем безрадостная погода. В городе во вторник, 9 апреля, облачно и кратковременные осадки. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Во вторник в Петербурге станет еще холоднее. Столбик термометра поднимется только до +9 градусов. Ночью температура воздуха была +1 градус. Кратковременные дожди ожидаются во второй половине дня. Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 5-8 метров в секунду.

Самая низкая температура в Петербурге 9 апреля была зафиксирована в 1941 году, тогда столбик термометра опустился до минус 11 градусов, самым теплым этот день был в 2001 году – плюс 18 градусов.

Фото: Piter.TV