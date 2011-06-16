Во всех колледжах РФ с 1 сентября введут новый учебник истории

Сергей Кравцов оценил нововведения в сфере образования.

Новый учебник по истории для среднего профессионального образования будет введен со следующего учебного года, период 2024-2025 годов. Соответствующее заявление сделал российский министр просвещения Сергей Кравцов, комментируя обстановку журналистам телеканала "Россия-24". Чиновник объяснил прессе, что в отличие от школьного издания, на разворотах книги необходимой для колледжей, внутри появятся карты Советского Союза и России уже с учетом внедрения в состав новых субъектов РФ. Глава профильного ведомства пояснил, что стоимость учебника будет в 2,5 раза дешевле при сохранении качества и полноцветной печати.

Со следующего года будет новый учебник истории, государственный учебник для среднего профессионального образования под редакцией Владимира Ростиславовича Мединского и Анатолия Васильевича Торкунова. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Ранее Кравцов сообщал, что стоимость единого учебника по истории для отечественных колледжей с учетом тиражирования и доставки в регионы составила 365,5 рубля по результатам проведенного аукциона.

Кравцов пообещал вынести вопрос повышения квалификации школьных психологов.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live