Во время реконструкции консерватории Римского-Корсакова нашли старинный орнамент

Роспись нашли в бывшем помещении домовой церкви, когда расчищали стены.

Во время реставрации консерватории Римского-Корсакова специалисты обнаружили дореволюционный орнамент. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Роспись нашли в бывшем помещении домовой церкви, когда расчищали стены. Предположительно, орнаменту больше ста лет. Отмечается, что все это время она была запечатана 14 слоями советской краски.

Реставраторы трудятся над сохранения росписи. Добавим, что реконструкцию планируется завершить до 2025 года.

Ранее мы сообщали, что на Роменской улице завершается реставрация Петровской церкви.

Фото: Piter.tv