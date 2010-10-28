На Роменской улице завершается реставрация Петровской церкви

В 2016 начали восстанавливать иконостас, а в 2017-2019 годах и интерьеры церкви.

Стало известно 25 февраля, что реставрация Петровской церкви на Роменской улице, 12, завершается. Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

На реставрацию ансамбля подворья было направлено 155,4 млн рублей. По словам Беглова, благодаря многолетней работе реставраторов и архитекторов Петровскую церковь можно увидеть в первоначальном облике.

Реставрация началась еще в 2005 году, тогда отремонтировали фасады и кровлю. Позже в 2013 специалисты восстановили центральный шатер с золоченым крестом, четыре малых луковицы. В 2015 году были отреставрированы фасады, лестницы и крыши Келейного и Настоятельского флигелей, демонтирован надстроенный в советское время этаж над Настоятельским корпусом, восстановлена мансардная крыша.

В 2016 начали восстанавливать иконостас, а в 2017-2019 годах и интерьеры церкви. Отмечается, что сегодня облик храма, построенного в 1912 году, практически соответствует проекту Андрея Аплаксина.

Ранее в Петербурге откроют музей-квартиру музыкального издателя Митрофана Беляева.

Фото: пресс-слудба Смольного