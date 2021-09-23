В Петербурге откроют музей-квартиру музыкального издателя Митрофана Беляева

Организаторы проекта планируют воссоздать атмосферу 1880-1890 годов. В квартире сохранились лепные декоры, камины и даже рояль Беляева.

В Петербурге откроют музей-квартиру Митрофана Беляева – мецената, музыкального издателя и основателя "Беляевского кружка". В доме №50 на улице Марата в квартире №16 Беляев проводил музыкальные пятницы с участием Римского-Корсакова, Лядова, Глазунова.

Сам Беляев очень много сделал для русских композиторов, помогал им как явно, так и тайно, ингокнито, выдавая премии, которые не были привязаны к его имени. Он печатал ноты, у него было издание в Лейпциге, где часть тиража оставалась в Европе для популяризации русской музыки, часть возвращалась сюда. Георгий Глотов-Давыдов, директор реставрационной компании

Здесь сохранились лепные декоры, камины и даже рояль Беляева, цель проекта – воссоздать атмосферу 1880-1890 годов. В марте 2022 года начинается реставрация квартиры, создание музея и творческого пространства.

Мы приняли решение скорее сделать его полностью аутентичным: по крупицам, по воспоминаниям восстановить обстановку, например, в письмах написано, что здесь был шахматный столик. Уже сверху этого мы добавим интерактивную составляющую, некую виртуальную реальность, которая будет интересна для школьников, студентов. Георгий Глотов-Давыдов, директор реставрационной компании

Квартира Беляева станет площадкой для молодых музыкантов: здесь будут устраивать музыкальные салоны и концерты. В музее появятся архивные фотографии композиторов и масляные копии портретов Беляева, которые написал Илья Репин.

Кроме этого у Беляева было три замечательных альбома с композиторами: европейскими и русскими, это целая энциклопедия. Мы их держали в руках, они тоже на хранении в Консерватории, поскольку родственники Беляева в начале 20 века все передали в Консерваторию, и здорово, что это сохранилось. Георгий Глотов-Давыдов, директор реставрационной компании

Работы реализуются при поддержке Союза частных музеев и коллекционеров России и завершатся ко дню рождения Беляева – 22 февраля 2023 года.

Видео, фото: Piter. TV