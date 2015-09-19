В Петербурге прошла "Ночь музеев": репортаж Piter.TV

Корреспонденты Piter.TV побывали в музее Суворова, Артиллерийском музее и музее городской скульптуры.

В Петербурге прошла ежегодная акция "Ночь музеев", в этом году программу посвятили 350-летию со дня рождения Петра I. В Новом выставочном зале Музея городской скульптуры рассказали о секретах "Медного всадника", которые выяснились при реставрации. А в театре камней "Метеорит Петра I" гостей ждали необычные "артисты": каменные крокодилы, лось, леший и кикимора.

Почему это еще театр, и почему они - артисты. Они как в настоящем театре делают заявки. И вот он также поступил, этот лось: я выхожу во двор и он мне как бы говорит: "Я хочу сыграть Петра I", но посмотрите на него, он же худой, зато глаза навыкате, как у Петра I. А он отвечает: "Ты мне сделай треуголку, пушечку и трубку, и сам увидишь". Я неделю пилю-пилю, прикладываю - и вправду Петр I. Валерий Бытка, скульптор, автор Театра камней

После спектакля посетители приняли участие в мастер-классе по росписи камней и изобразили на них узнаваемые фасады домов Петербурга. В музее А. В. Суворова проходили тематические экскурсии о достижениях и личных качествах полководца. Одним из увлечением Суворова была орнитология, поэтому юные посетители "Ночи музеев" мастерили "суворовскую птичку".

Для всех гостей в сквере развернуто замечательное действо: реконстуркторы, кадеты показывают все, что они умеют, и рассказывают об истории этого удивительного военного дела. Нелли Сипунова, заведующая отделом гостеприимства и культурно-образовательных программ Музея А. В. Суворова

Традиционно на территории Артиллерийского музея организовали военно-исторический фестиваль. Здесь развернулись лагеря византийцев, индейцев, римских легионеров, также гости смогли научиться стрельбе из лука и метанию копья.

Здесь мы представляем наземный корпус Якоба Делагарди. Это начало 17 века, а именно эпизод: 1609-1610 годов, это смутное время. Корпус сначала воевал в составе русской армии против поляков, за что им была обещана крепость Корела. Константин Петров, участник реконструкции

Более 30 тысяч петербуржцев посетили музеи, выставки, библиотеки и концертные залы Северной столицы.

Видео, фото: Piter.TV