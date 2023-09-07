Во время прогулки на теплоходе в Петербурге пассажир выпал за борт

Несчастный случай произошел в акватории Крюкова.

Сегодня днем, 25 июня, на теплоходе "Элегия" человек выпал за борт. Об этом сообщили на портале 78.ru.

По словам очевидцев, инцидент произошел в акватории Крюкова канала. Сначала пассажир зацепился руками об мост, случайно сбил двух детей, а затем плюхнулся в воду. По предварительным данным, "пловца" подняли на борт. Пассажир отказался от медицинской помощи.

Инцидентом заинтересовалась транспортная полиция. Проводится проверка.

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Фото: Pxhere