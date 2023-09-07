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Во время прогулки на теплоходе в Петербурге пассажир выпал за борт
Сегодня, 17:45
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Во время прогулки на теплоходе в Петербурге пассажир выпал за борт

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Несчастный случай произошел в акватории Крюкова.

Сегодня днем, 25 июня, на теплоходе "Элегия" человек выпал за борт. Об этом сообщили на портале 78.ru. 

По словам очевидцев, инцидент произошел в акватории Крюкова канала. Сначала пассажир зацепился руками об мост, случайно сбил двух детей, а затем плюхнулся в воду. По предварительным данным, "пловца" подняли на борт. Пассажир отказался от медицинской помощи. 

Инцидентом заинтересовалась транспортная полиция. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали карманников, охотившихся на клиентов ночных баров.

Фото: Pxhere

Теги: выпал за борт, пассажир, прогулки на теплоходе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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