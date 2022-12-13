Во время пожара в коммуналке на Кропоткина погибли три человека

Предположительно, все отравились угарным газом.

Три человека погибли во время пожара в Петроградском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.tv

Возгорание в четырёхкомнатной коммунальной квартире на улице Кропоткина, произошло 14 марта около шести часов утра. В коридоре горела обстановка на площади 8 м2.

После пожара был обнаружен труп 60-летней женщины и тела неизвестных мужчины и ещё одной женщины. Предположительно, все отравились угарным газом. Трупы были направлены в морг для установления причины смерти.

Фото: Piter.TV