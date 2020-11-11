Во время матчей Евро-2020 проезд на Крестовский остров будет осуществляться по пропускам

Соответствующий документ опубликовали на портале антикоррупционной экспертизы Смольного.

В среду, 17 марта, в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности подготовили распоряжение, согласно которому владельцы автомобилей, живущие и работающие на Крестовском острове, получат специальные пропуска на время проведения матчей чемпионата Европы по футболу.

Отмечается, что данное решение было принято в рамках комплексного плана мерпориятий по подготовке к проведению чемпионата, утвержденном летом 2020 года. Движение транспорта ограничат на 33 автодорогах на Крестовском острове, исключая проживающих и работающих там.

Заявку на получение пропуска в МФЦ или через портал госуслуг могут подать петербуржцы, зарегистрированные на Крестовском острове, собственники жилых и нежилых помещений там, а также те, кто работает на острове по трудовому договору. Пропуск, действующий с 12 июня по 2 июля, будут оформлять 10 дней.

Напомним, что ЧЕ-2020 должен был пройти в 2020 году, но был перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Петербург примет четыре матча турнира.

Ранее мы писали, что "Реал" обыграл "Аталанту" и вышел в четвертьфинал ЛЧ.

Фото: Piter.TV