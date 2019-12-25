Во время кубкового матча "Зенита" задержаны семерых болельщиков

Всего на трибунах стадиона было более 16 тыс. болельщиков.

Во время матча группового этапа Кубка России по футболу между "Зенитом" и "Крыльями Советов" сотрудники Росгвардии задержали семь человек. Они совершили административные правонарушения, сообщили в главном управлении Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Матч, на котором присутствовали более 16 тыс. болельщиков, охраняли около 700 сотрудников ведомства. Они обеспечивали охрану общественного порядка и общественной безопасности на стадионе и прилегающей к нему территории.

Отмечается, что нарушений общественного порядка при проведении матча не было.

Фото: Вконтакте / ГУ Росгвардия по Санкт-Петербургу и Ленобласти