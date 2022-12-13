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Во время частичной мобилизации сотрудники муниципалитетов разнесли по Петербургу 68 тысяч повесток
Сегодня, 15:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Во время частичной мобилизации сотрудники муниципалитетов разнесли по Петербургу 68 тысяч повесток

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Также, по словам депутата, большинство муниципалитетов занимались сбором гуманитарной помощи.

Сотрудники муниципальных образований Петербурга в период частичной мобилизации раздали жителям города 68 тысяч повесток. Об этом на заседании городского парламента заявил глава Совета муниципальных образований и депутат ЗакСа Всеволод Беликов.

Всеволод Беликов отметил особо отличившиеся муниципалитеты. По его данным, представители МО Кронштадт раздали 300 повесток, в МО "Коломяги" сумели привлечь к участию в СВО 31 добровольца. Ещё 20 добровольцев нашли в Сестрорецке.

Также, по словам депутата, большинство муниципалитетов занимались сбором гуманитарной помощи.

Фото: Piter.tv

Теги: мобилизация, повестки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Перхутко Софья
Сегодня 15:57

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