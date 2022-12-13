Во время частичной мобилизации сотрудники муниципалитетов разнесли по Петербургу 68 тысяч повесток

Также, по словам депутата, большинство муниципалитетов занимались сбором гуманитарной помощи.

Сотрудники муниципальных образований Петербурга в период частичной мобилизации раздали жителям города 68 тысяч повесток. Об этом на заседании городского парламента заявил глава Совета муниципальных образований и депутат ЗакСа Всеволод Беликов.

Всеволод Беликов отметил особо отличившиеся муниципалитеты. По его данным, представители МО Кронштадт раздали 300 повесток, в МО "Коломяги" сумели привлечь к участию в СВО 31 добровольца. Ещё 20 добровольцев нашли в Сестрорецке.

Также, по словам депутата, большинство муниципалитетов занимались сбором гуманитарной помощи.

Фото: Piter.tv