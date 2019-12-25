Во дворе школы в Мурино нашли муляж гранаты

Во вторник, 1 сентября, во время линейки в школе №3 города Мурино в экстренные службы поступила информация о минировании здания. Позже во дворе учреждения был найден муляж гранаты. Об этом сообщил 47news.
Сообщение от злоумышленников было направлено примерно в 11 часов утра. С места пришлось эвакуировать около 240 первоклассников и учеников выпускных классов.
Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
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Фото: ВКонтакте / megapolis_incident
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