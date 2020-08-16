Во дворе на пр. Обуховской обороны появился грузовой контейнер. Местные в шоке

Местные жители подозревают, что контейнер установили на муниципальной земле незаконно.

Во дворе домов №13,15 на проспекте Обуховской обороны без согласия жителей установили грузовой контейнер. Местные жители вызвали полицию в ночь, когда контейнер прибыл во двор.

Тогда мы подошли обсудить с рабочими и рядом стоявшими девушками, что здесь происходит. Выяснилось, что две девушки устанавливают этот контейнер, это их собственный контейнер, но на каких основаниях они занимают муниципальную землю, нам так и не удалось выяснить. До сих пор есть подозрение, что это незаконная установка. Ника Артемьева, местная жительница

Железный ящик частично занимает территорию двора и землю, где ранее располагались гаражи. Однако, несмотря на то, что гаражи снесли, они все еще закреплены на этом месте по документам. Поэтому активисты потребовали у владелец контейнера предъявить бумаги, которые подтверждают право аренды земли.

Они (владелицы) говорят, что у них есть якобы официальное разрешение, но при этом не показывают его ни в электронном, ни в письменном виде. Полицейский тоже попросил разрешение, они ему сказали, что покажут завтра. Это какая-то очень сомнительная и подозрительная история. Даже бредовая история: мне негде хранить велосипед, поэтому без согласования с жителями я поставлю этот ржавый контейнер – в голове не укладывается. Людмила Старожицкая, председатель Совета дома №13 на проспекте Обуховской обороны

Сейчас местные собирают подписи, чтобы отправить коллективное письмо в Комитет по контролю за имуществом СПб.

Видео, фото: Piter.TV