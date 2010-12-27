  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости Ленинградской области
Во Всеволожском районе злоумышленники пытались украсть банкомат
Сегодня, 14:09
137
KaterinaKono13

Во Всеволожском районе злоумышленники пытались украсть банкомат

0 0

Преступников уже задержали сотрудники правоохранительных органов.  

Во Всеволожском районе Ленинградской области злоумышленники пыталсь украсть банкомат. Об этом правоохранителям рассказала неравнодушная к происходящему 34-ех летняя женщина. Она сообщила, что примерно в три часа утра преступники пробрались в одно из отделений, после совершили попытку вынести банкомат из здания. 

Для осуществления задуманного мужчины использовали припаркованный напротив банка автомобиль без опознавательных знаков, к которому привязали трос. Преступники хотели выдернуть банкомат и скрыться, однако довести дело до конца им не удалось. Трос порвался, и терминал не сдвинулся с места. 

Преступников уже задержали сотрудники правоохранительных органов.  

Теги: всеволожск, новости всеволожска, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии