Во Всеволожском районе злоумышленники пытались украсть банкомат

Преступников уже задержали сотрудники правоохранительных органов.

Во Всеволожском районе Ленинградской области злоумышленники пыталсь украсть банкомат. Об этом правоохранителям рассказала неравнодушная к происходящему 34-ех летняя женщина. Она сообщила, что примерно в три часа утра преступники пробрались в одно из отделений, после совершили попытку вынести банкомат из здания.

Для осуществления задуманного мужчины использовали припаркованный напротив банка автомобиль без опознавательных знаков, к которому привязали трос. Преступники хотели выдернуть банкомат и скрыться, однако довести дело до конца им не удалось. Трос порвался, и терминал не сдвинулся с места.

Преступников уже задержали сотрудники правоохранительных органов.